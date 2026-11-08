​Kédougou : deux garçons d’une même famille périssent dans un incendie à Bantako

Deux garçons issus d’une même famille ont perdu la vie dans un incendie survenu dans la nuit du 7 au 8 novembre 2026 au village aurifère de Bantako, dans la région de Kédougou(sud-est).



Le feu s’est déclaré vers 3 heures du matin dans une maison du village. Les flammes ont entièrement ravagé la case dans laquelle dormaient les deux enfants, qui n’ont pas survécu.



Selon l’APS, le sinistre a également fait une blessée grave. La sœur des deux victimes, grièvement touchée, a été évacuée au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou pour une prise en charge médicale, selon la brigade régionale des secours.



Informé du drame, le sous-préfet de l’arrondissement de Bandafassi, Abdoul Aziz Mbodj, s’est rendu ce dimanche dans le village de Bantako.