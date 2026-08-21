​Kédougou : douze nouveaux cas de diphtérie enregistrés, dont six filles

Le gestionnaire de l’incident du Comité régional de la gestion des épidémies, Dr Ababacar Mbaye, a annoncé, le 20 aout 2026, que douze (12) cas de diphtérie ont été confirmés dans les districts sanitaires de Saraya et Kédougou (sud-est), dans le cadre des investigations conduites par les autorités sanitaires.



« Le sex-ratio des cas confirmés est de 6 garçons pour 6 filles. L’âge médian des cas confirmés est de 4,5 ans (min 4 ans et max 13 ans) sur 202 sujets contacts», a-t-il déclaré dans le journal L’Observateur.



Dr Ababacar Mbaye a par ailleurs souligné que les 18 et 19 août derniers, 6 nouveaux cas au total avaient été enregistrés dans le cadre des investigations conduites après l’apparition des premiers cas, fin juillet dernier.



Il a aussi indiqué que deux (2) décès avaient ensuite été signalés au poste de santé de Bambaraya dans le district de Saraya et au centre secondaire de Ndiormi du district de Kédougou, dont une confirmation post mortem.