​Kédougou : le PUMA débloque 91 millions FCFA pour soutenir 17 groupements de femmes

La coordonnatrice nationale du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), Ndeye Marième Samb, a remis, mercredi 19 aout 2026, des équipements à 17 groupements de femmes des zones frontalières de la région de Kédougou (sud-est), pour un montant global de 91 millions de F CFA.



Cette dotation est composée notamment de dépulpeuses de pain de singe, de décortiqueuses et batteuses à fonio, de motofaucheuses, de matériels destinés à la transformation du karité, d’équipements de saponification et de fabrication d’eau de javel, ainsi que de matériel pour la transformation du miel.



« Les femmes de cette région méritent un appui conséquent. C’est pourquoi le PUMA a mobilisé plus de 90 millions de F CFA pour soutenir leur autonomisation économique et contribuer à l’amélioration de leurs revenus », a déclaré la coordinatrice nationale du PUMA.



Elle s’exprimait lors de la cérémonie de remise des équipements aux 17 groupements de femmes. La ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, le préfet du département de Kédougou, El Hadji Malick Sémou Diouf, ainsi que des autorités territoriales et des responsables de groupements de femmes des zones transfrontalières ont pris part à la rencontre.



« Cette opération traduit une ambition forte du PUMA de faire des territoires frontaliers de véritables espaces de production, de transformation, d’innovation et de création de richesses », a ajouté Ndeye Marième Samb.



Elle a également insisté sur l’importance des ressources agricoles, forestières et agroalimentaires dont dispose la région de Kédougou.



« Le PUMA vise à soutenir plusieurs chaînes de valeur, notamment celles du pain de singe, du fonio, du karité, du miel et des produits issus de la transformation artisanale. Cette dotation contribuera à réduire la pénibilité du travail, à améliorer la productivité, à limiter les pertes, à renforcer la qualité des produits et, surtout, à accroître les revenus des femmes et des jeunes », a-t-elle assuré.



De son côté, la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a salué « l’engagement du PUMA à travers cette initiative qui traduit concrètement la volonté de l’État d’agir au plus près des populations ».