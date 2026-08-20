​Kédougou : un ouvrier meurt dans l’effondrement d’un immeuble R+6

Un ouvrier a perdu la vie ce jeudi après l’effondrement d’un immeuble de six étages en construction au quartier Dandé Mayo, dans la commune de Kédougou (sud-est).



Le drame s’est produit peu après 13 heures, à proximité du stade municipal Mamba Guirassy. Selon plusieurs témoins, le bâtiment s’est subitement effondré alors que les travaux étaient en cours.



Confirmant l’information à l’APS, le préfet du département de Kédougou, El Hadji Malick Sémou Diouf, a indiqué qu’un ouvrier s’est retrouvé coincé sous les décombres. « Le bilan fait état d’un mort. Il s’agit d’un immeuble de R+6 en construction sur la route de l’hôtel Le Bédick, derrière le stade municipal Mamba Guirassy », a précisé l’autorité administrative.



Le corps de la victime a été extrait des décombres puis transporté à la morgue de l’hôpital Amath Dansokho de Kédougou par les sapeurs-pompiers, après le constat effectué par les services de police.



Sur place, le préfet a donné des instructions fermes aux forces de sécurité pour sécuriser le périmètre et prévenir tout autre incident.