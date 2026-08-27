​Keur Massar : un chef de gang placé en garde à vue suite à la plainte de deux personnes victimes d'agressions

Dans le cadre de ses missions de lutte contre la criminalité, la Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé, le 25 août 2026 à 12 heures, à la garde à vue d'un individu de nationalité sénégalaise pour « association de malfaiteurs, vol à mains armées, violences et voies de faits, coups et blessures volontaires, outrage à agent dépositaire de l'ordre public, rébellion, détention d'arme blanche et trafic de chanvre indien ».



A l’origine des faits, suite à la plainte de deux (02) citoyens victimes d'agressions, les éléments de la Brigade de Recherches de Keur Massar ont mené une opération de sécurisation et ont réussi à interpeller le mis en cause.



D’après le communiqué de la gendarmerie, il s'agit du chef d'un gang qui terrorisait les citoyens à la fin des combats de lutte. Il proférerait des menaces, via tik-tok, à l'encontre des forces de sécurité qui étaient à sa recherche.



Il s'était réfugié aux Parcelles Assainies de Keur Massar et se retranchait avec ses acolytes dans la forêt de Mbao après ses agressions.



D’après toujours le texte, dans la nuit du 24 au 25 août 2026, un homme est tombé sur une scène d'agression au niveau de la station Shell de Keur Massar et a voulu porter secours à la victime. Lors des affrontements avec les agresseurs, ils lui auraient asséné un coup de couteau au niveau de l'avant-bras, tandis que la personne agressée s'en est sortie avec des blessures et sa moto caillassée.



Les assaillants avaient disparu après leur forfait. Les deux victimes ont formellement identifié le délinquant interpellé par les gendarmes. La perquisition effectuée à son domicile aurait permis de découvrir deux machettes, des bidons de diluant vides et des résidus de chanvre indien.