​Keur Massar : un réseau de présumés homosexuels démantelés, six personnes écrouées dont un acteur et le frère d’Aziz Dabala

Une affaire mêlant accusations de transmission volontaire du VIH, association de malfaiteurs et actes contre nature a conduit à l’arrestation de six personnes à Keur Massar. L’enquête a été déclenchée le 2 novembre dernier à la suite d’une dénonciation anonyme visant un tailleur identifié sous les initiales A. Seck.



A l'origine des faits, le 3 novembre 2026, la brigade de recherches de Keur Massar a procédé à plusieurs interpellations. Quatre suspects ont d’abord été placés en garde à vue avant que les investigations ne conduisent à l’arrestation d’autres personnes.



L’enquête a notamment permis d’interpeller A. Seck dans son atelier situé à Grand-Yoff. D’après L’Observateur, le tailleur aurait reconnu fréquenter le milieu homosexuel depuis cinq ans et aurait dénoncé son compagnon, A. Diop, arrêté à son tour dans son atelier de couture. Les deux hommes auraient ensuite collaboré avec les enquêteurs en fournissant une liste de leurs partenaires sexuels habituels.



Ils auraient également indiqué que certains d’entre eux seraient porteurs du VIH et entretiendraient des rapports sans protection. Ces déclarations ont orienté les investigations vers un réseau présumé de transmission du virus dans la banlieue dakaroise.



Parmi les personnes arrêtées figure également O. Diop, âgé de 42 ans, artiste domicilié à Ouakam Rail et connu du public pour son rôle dans la série télévisée « Jeux de dames ». Lors de son audition, il aurait reconnu fréquenter ce milieu depuis plus de quinze ans et être séropositif depuis plusieurs années. Il aurait aussi admis avoir entretenu des relations sexuelles non protégées avec plusieurs partenaires réguliers, notamment D. Guèye, âgé de 24 ans, et M. Y. Bâ, un menuisier de 44 ans.



Ces derniers, interpellés respectivement à Yembéul et à Thiaroye, auraient également livré des informations aux enquêteurs sur leurs relations. D. Guèye aurait notamment cité un autre partenaire, O. Ndiaye.



L'enquête a par ailleurs pris une dimension particulière avec l'implication du frère germain d'Aziz Dabala. Selon le journal, c'est au cours de l'interrogatoire de M. Y. Bâ que les investigations ont pris une nouvelle orientation. Les enquêteurs auraient établi que ce dernier entretenait des liens avec le frère du défunt danseur, dont le meurtre reste non élucidé à ce jour.



Cette connexion familiale pourrait ainsi constituer une piste supplémentaire pour les gendarmes. Les six suspects ont été déférés au parquet de la République à l'issue de leur garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent.