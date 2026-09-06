​Kiiraay Les Patriotes : le parti veut conquérir le département de Matam

Le parti Kiiraay Les Patriotes affiche ses ambitions dans le nord du pays. Réunis à Matam à l’occasion de leur première assemblée générale en présentiel depuis la création de la formation politique, des responsables venus des dix municipalités du département ont annoncé leur volonté de construire une implantation solide et de renverser les rapports de force politiques locaux.



Dans une salle comble, la coordination départementale de Kiiraay Les Patriotes a donné le coup d’envoi de sa rentrée politique à Matam. La rencontre avait pour principal objectif de mobiliser les militants et responsables locaux autour d’une stratégie d’implantation durable dans le département, considéré depuis plusieurs années comme un bastion historique de l’Alliance pour la République (APR).



Pour les responsables du parti, cette première mobilisation constitue un signal politique à l’endroit des formations concurrentes. Elle intervient quelques semaines après la création officielle de Kiiraay Les Patriotes, le 25 juillet.



« Nous avons décidé d’organiser cette présente réunion pour informer tous les militants et militantes du parti que le département de Matam ne restera pas derrière », a déclaré Boubacar Ly, membre fondateur de la formation politique.



Selon lui, cette rencontre marque le début d’un travail de terrain destiné à préparer les prochaines échéances électorales. « Le département de Matam est engagé pour soutenir le Président de la République pour les échéances électorales à venir. Ce n’est qu’un premier jalon, le travail ne fait que commencer. Matam reste engagé, Matam est debout », a-t-il ajouté sur iRadio.



Une offensive politique assumée



Au-delà de la mobilisation des militants, Kiiraay Les Patriotes entend désormais s’attaquer aux équilibres politiques établis dans le département. Les responsables locaux affichent ainsi l’ambition de conquérir les bastions traditionnellement favorables à l’APR et de renforcer leur présence face à la progression de Pastef dans la région.



La stratégie annoncée repose notamment sur la consolidation des structures locales, la mobilisation des dix municipalités du département et l’élargissement de la base militante.



Pour les responsables de Kiiraay Les Patriotes, cette assemblée générale ne constitue donc qu’une première étape. Le parti entend poursuivre son implantation sur le terrain afin de peser davantage lors des prochaines consultations électorales.



Avec cette rentrée politique, la bataille pour le contrôle du département de Matam semble ainsi prendre une nouvelle dimension, Kiiraay Les Patriotes affichant désormais ouvertement sa volonté de s’imposer dans un territoire longtemps considéré comme acquis à l’APR.