​Kiiraay ou le "soupou kandja" de la honte (Par Thierno Alassane Sall)

Tout semble normal dans ce Sénégal qui s'apprête à accueillir les JOJ, alors que sa population est laissée sous courant alternatif.



Pour nombre de nos compatriotes, l'accès à l'eau se résume encore au puits et à l'épuisante corvée de la corde. L'absence d'électricité prive nos villages de moulins et de soins de base. L'insécurité rôde partout, la drogue se banalise, le coût exorbitant de l'essence asphyxie les travailleurs et le désespoir pousse notre jeunesse vers l'immigration clandestine. Tomber gravement malade est devenu une tragédie absolue : il faut d'abord trouver un centre de santé fonctionnel, avant de s'endetter pour espérer en payer les frais.



Mais tout cela semble normal au pays de Kiiraay. Si normal que le débat national se limite à savoir qui rejoindra ce parti soupou kandja, concocté avec des condiments de Pastef, des os de l'APR, un zeste du PDS et un soupçon de Takku-Wallu…



À défaut d’un véritable ceebu jën, Kiiraay nous sert ce soupou kandja de la honte.



Par Thierno Alassane Sall,

Député d'opposition et leader de La République des Valeurs (VP)