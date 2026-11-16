​Kolda : 55 villages de Mampatim déclarent l’abandon de l’excision et des mariages d’enfants

Lors d’une cérémonie de déclaration publique organisée dimanche à Coumbacara, les communautés de 55 villages de l’arrondissement de Mampatim, dans le département de Kolda (sud), ont officiellement proclamé l’abandon de l’excision et des mariages d’enfants.



Selon l’adjoint au sous-préfet de Mampatim, Abdoulaye Ndaw, cette décision a été rendue possible «grâce à l’approche de renforcement des capacités communautaires de l’ONG Tostan qui consacre la prise de conscience collective des populations locales face aux conséquences néfastes de ces pratiques ancestrales ».



Il a rappelé que l’État du Sénégal fait de la protection des droits humains et de l’équité de genre une priorité absolue, dotée d’un arsenal juridique solide. Abdoulaye Ndaw a toutefois souligné que la loi seule ne suffit pas car selon lui, le véritable changement naît de l’adhésion volontaire et du dialogue inclusif mené sur le terrain.



« L’administration territoriale réitère son engagement à rester aux côtés des populations, aux côtés des services techniques et des cadres locaux de protection de l’enfance, afin de consolider ces acquis et faire de Mampatim un modèle de référence à l’échelle régionale et nationale », a indiqué l’adjoint au préfet.



Il a également exhorté les leaders religieux, les professionnels de santé, les acteurs de l’éducation et les mouvements de jeunesse à maintenir la mobilisation pour veiller à ce que chaque fille de l’arrondissement puisse s’épanouir, s’instruire et choisir librement son avenir.



La commune de Coumabacara qui a abrité la cérémonie de déclaration officielle d’abandon de l’excision et des mariages d’enfants, partage une large frontière avec la Guinée Bissau, selon l'APS.