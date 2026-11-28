Les populations de Baning Diéga, dans la commune de Tankanto Escale, département de Kolda (sud), disposent désormais d’un poste de santé moderne. L’infrastructure, construite et équipée pour près de 200 millions de FCFA grâce au Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), a été officiellement réceptionnée ce samedi 28 novembre, en présence d’une importante délégation venue de la Guinée-Bissau.



Un nouveau souffle pour l’accès aux soins dans cette partie sud du Diéga, longtemps confrontée aux difficultés d’enclavement et aux conséquences du conflit casamançais. La réception de cette infrastructure sanitaire constitue une avancée majeure dans l’amélioration des conditions de vie des populations de Baning Diéga et des localités environnantes.



Prenant la parole lors de la cérémonie, la coordonnatrice du PUMA, Dr Ndèye Marième Samb, a souligné la portée symbolique et stratégique de cet investissement, qui s’inscrit dans le cadre de la contribution du programme à la mise en œuvre du Plan Diomaye pour la Casamance.



« Cet investissement symbolise le retour progressif de la paix et ce retour se fera avec l’État du Sénégal à vos côtés », a-t-elle déclaré, avant de réaffirmer la détermination des pouvoirs publics à faire de l’équité territoriale une réalité vécue par toutes les populations, particulièrement celles des zones frontalières.



Dans cette dynamique d’intégration sous-régionale, Dr Ndèye Marième Samb a également souhaité la bienvenue aux populations des localités voisines de la Guinée-Bissau, qui pourront bénéficier des services de cette nouvelle infrastructure sanitaire. Pour elle, « le bien et la santé n'ont pas de frontière ».



De son côté, le maire de Tankanto Escale, Boune Omar Dia, n’a pas caché sa satisfaction. Il a salué la réalisation de cet équipement sanitaire qui vient répondre à une vieille préoccupation des populations de cette partie enclavée de sa commune, longtemps pénalisées par l’éloignement des structures de santé.



Le nouveau poste de santé de Baning Diéga comprend un dispensaire, une maternité ainsi que des logements destinés à l’infirmier chef de poste et à la sage-femme. Un dispositif qui devrait contribuer à améliorer la prise en charge sanitaire des populations, notamment des femmes enceintes, des mères et des enfants.



Au-delà de sa vocation sanitaire, cette réalisation traduit également la volonté de l’État de renforcer la présence des services sociaux de base dans les territoires frontaliers et de consolider les acquis du retour de la paix en Casamance.



À l’issue de la cérémonie, un appel a été lancé aux populations pour une appropriation collective de cette infrastructure, mais aussi pour veiller à sa préservation et à son entretien afin de garantir sa pérennité au bénéfice des générations présentes et futures.