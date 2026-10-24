​Kolda : La Nouvelle Responsabilité mobilise ses troupes pour les prochaines élections locales

Le parti La Nouvelle Responsabilité (NR) ambitionne de présenter des listes dans toutes les collectivités territoriales de la région de Kolda lors des prochaines élections locales. Cette stratégie vise à renforcer son ancrage politique et à préparer le retour au pouvoir de son leader, Amadou Ba, en 2029. L’annonce a été faite ce samedi 24 octobre par le coordinateur régional du parti, Daouda Sidibé.



À l’occasion d’une conférence publique organisée ce samedi dans la capitale du Fouladou, Daouda Sidibé a appelé à la mobilisation générale des militants en perspective des prochaines échéances électorales.



L’objectif affiché est de couvrir l’ensemble des collectivités territoriales de la région. Une démarche qui, selon les responsables du parti, doit permettre de consolider son implantation sur le terrain et de baliser le chemin à Amadou Ba pour la conquête du pouvoir en 2029.



Ancien adjoint au maire de Kolda sous le magistère d’Abdoulaye Bibi Baldé et sociologue de formation, Daouda Sidibé a également profité de cette rencontre pour dresser un tableau particulièrement sombre de la situation socio-économique du Sénégal.



Le responsable politique n’a pas mâché ses mots dans son appréciation de la situation nationale : « La situation économique du Sénégal est chaotique et catastrophique », a-t-il déclaré, évoquant un front social en ébullition et un quotidien de plus en plus difficile pour les populations, confrontées notamment à la cherté de la vie.



Selon lui, les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, ce qui suscite de vives inquiétudes quant aux perspectives économiques du pays.



Daouda Sidibé redoute également un éventuel blocage économique dans les prochains jours, qu’il associe au refus de la majorité parlementaire de voter la loi de finances rectificative (LFR). Il a par ailleurs déploré le manque de visibilité sur le calendrier électoral.





Pour le coordinateur régional de la NR, ces difficultés traduisent une situation préoccupante et témoignent, selon son analyse, d’un déficit d’expérience dans la conduite des affaires publiques. « Le pays va mal », a-t-il martelé, critiquant vivement la gestion actuelle du pouvoir.



Face à ce qu’il considère comme une situation alarmante, Daouda Sidibé appelle à un sursaut collectif pour redresser le pays. Il estime que le Sénégal a besoin d’un leadership capable de restaurer la confiance et de remettre l’économie sur les rails.



Dans cette perspective, il a présenté Amadou Ba comme l’homme de la situation, mettant en avant son profil de haut cadre, ses compétences et son expérience avérée dans la gestion des affaires publiques.