​Kolda : Pastef serre les rangs derrière ses députés et lance la conquête de toutes les mairies

Le Pastef de Kolda apporte son soutien total au groupe parlementaire Pastef Les Patriotes dans son refus de voter la loi de finances rectificative (LFR).



Face à la presse, ce samedi 7 novembre, dans la capitale du Fouladou, le coordonnateur départemental du parti, Famara Mané, a salué une position qu’il considère comme un choix en faveur des populations.



« En refusant de voter cette loi, l’Assemblée nationale a fait le choix de rester dans la défense des intérêts des populations », a-t-il laissé entendre.



Une position partagée par le député Yoba Baldé. Selon le parlementaire, le groupe Pastef Les Patriotes ne pouvait en aucun cas cautionner une diminution des ressources allouées à des secteurs aussi essentiels que l’éducation, la santé, l’accès à l’eau potable et l’assainissement pour renforcer les fonds politiques.





Le député a également profité de cette rencontre avec la presse pour attirer l’attention de ses camarades sur ce qu’il qualifie de manipulations entretenues par l’Exécutif, notamment autour de la question des bourses de sécurité familiale. Selon ses explications, la LFR prévoyait de financer le paiement de ces transferts sociaux à partir de ressources issues de l’emprunt. Une démarche qu’il juge inadmissible.



Au-delà de la question budgétaire, les responsables de Pastef ont également mis à profit cette conférence de presse pour se pencher sur la situation politique locale et les perspectives électorales.



Famara Mané, le coordonnateur communal de Kolda, le député Yoba Baldé, la responsable Néné Fatoumata Koïta ainsi que plusieurs responsables communaux ont lancé un appel à la mobilisation générale des militants.



Ils entendent ainsi redynamiser les structures du parti, renforcer son ancrage dans toutes les localités de la région et préparer les prochaines élections locales avec une ambition clairement affichée : remporter l’ensemble des collectivités territoriales de Kolda.