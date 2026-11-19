Un jeune ouvrier décède dans un grave accident de la circulation survenu ce mercredi 18 novembre, sur l’axe Kolda-Sédhiou. La victime, qui circulait à bord d’une moto-Jakarta, a violemment percuté un poteau électrique en tentant d’éviter un âne qui traversait la chaussée.
Le drame s’est produit à hauteur du village de Dianaba. Selon les informations recueillies, le jeune ouvrier avait quitté Kolda dans la matinée pour rallier Sédhiou à moto.
Arrivé à proximité de cette localité, il aurait tenté d’éviter un âne qui traversait brusquement la route. Dans sa manœuvre, il a malheureusement perdu le contrôle de son engin avant de terminer violemment sa course contre un poteau électrique.
Grièvement blessé sous la violence du choc, il a été rapidement évacué au poste de santé de Dianaba pour recevoir les premiers soins. Malgré les efforts du personnel soignant pour le prendre en charge, le jeune homme a finalement succombé à ses blessures.
Ce nouveau drame remet au premier plan les dangers liés à la divagation des animaux sur les routes, particulièrement sur les axes interurbains, où les motocyclistes restent fortement exposés aux accidents.
Le drame s’est produit à hauteur du village de Dianaba. Selon les informations recueillies, le jeune ouvrier avait quitté Kolda dans la matinée pour rallier Sédhiou à moto.
Arrivé à proximité de cette localité, il aurait tenté d’éviter un âne qui traversait brusquement la route. Dans sa manœuvre, il a malheureusement perdu le contrôle de son engin avant de terminer violemment sa course contre un poteau électrique.
Grièvement blessé sous la violence du choc, il a été rapidement évacué au poste de santé de Dianaba pour recevoir les premiers soins. Malgré les efforts du personnel soignant pour le prendre en charge, le jeune homme a finalement succombé à ses blessures.
Ce nouveau drame remet au premier plan les dangers liés à la divagation des animaux sur les routes, particulièrement sur les axes interurbains, où les motocyclistes restent fortement exposés aux accidents.
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