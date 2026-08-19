​Kolda : des jeunes et des femmes de Guiro Yoro Salman se lancent dans l’aviculture

Autonomisation économique des jeunes et des femmes à Kolda : des producteurs affiliés à l’Association de développement communautaire (ADC) Ninnaba, établis à Guiro Yoro Salman, viennent de franchir une nouvelle étape dans la diversification de leurs activités génératrices de revenus avec le démarrage d’une activité avicole.



Les producteurs ont réceptionné près de 250 poussins, de l'aliment, des abreuvoirs et des mangeoires grâce au projet E4Y, mis en œuvre par la Fédération nationale pour l’agriculture biologique (FENAB). Cette initiative vient renforcer les actions déjà engagées au profit des membres de l’ADC Ninnaba dans le cadre de leur autonomisation économique.



Avant l’aviculture, le projet avait permis à d’autres producteurs de se lancer dans des activités d’embouche ovine et bovine, respectivement démarrées les 30 avril et 6 juillet derniers. Cette diversification traduit la volonté d’accompagner les jeunes et les femmes vers des activités susceptibles de renforcer durablement leurs revenus.



Une démarche saluée par le secrétaire exécutif de l’ADC Ninnaba, Omar Bélo Mané. Selon lui, ces différentes initiatives permettent aux membres de l’association de participer pleinement à cette dynamique collective d’autonomisation économique des jeunes et des femmes du Fouladou.



Pour le responsable, le développement de ces activités ne se limite pas à la création de revenus. Il contribue également aux efforts visant à renforcer la souveraineté alimentaire, un objectif placé au cœur des politiques publiques par les plus hautes autorités du pays.



À travers l’aviculture, l’embouche ovine et bovine, les producteurs du Fouladou disposent ainsi de nouvelles opportunités pour diversifier leurs sources de revenus, tout en participant au développement des activités productives dans la région de Kolda.