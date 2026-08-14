​Kolda : journée de plaidoyer pour améliorer l’accès des jeunes aux services de santé reproductive

Une rencontre de plaidoyer avec les autorités administratives, politiques et locales s’est tenue ce vendredi 14 août à Kolda pour promouvoir un meilleur accès des adolescents et des jeunes aux ressources et services de santé reproductive.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Dambe Funds Sahel « Respecter mon corps, garantir mes droits », financé par le consortium CAEB-Ebenezer International à travers la subvention d’autonomisation des organisations de la société civile pour la promotion de la santé des jeunes dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Sahel.



Selon Bounama Diop, point focal du projet et responsable du Réseau des jeunes pour la promotion de l’abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d’enfants, la fréquentation des services de santé reproductive demeure encore faible dans la région de Kolda, malgré l’existence d’un système de santé bien structuré et proposant différents services destinés aux jeunes.



Il explique cette situation notamment par « le manque de ressources et parfois d’informations liées aux services dédiés », mais aussi par la persistance des tabous et des pesanteurs sociales qui limitent le recours des adolescents et des jeunes à ces prestations.



« Cette journée de plaidoyer vise à contribuer à l’amélioration de l’accès des adolescents et jeunes de la région de Kolda aux ressources et services de santé reproductive », a-t-il indiqué.



Présidant la cérémonie d’ouverture au nom du gouverneur de la région, le directeur régional de la Jeunesse et des Sports, Bécaye Souané, s’est félicité de cette initiative. Il estime que ce plaidoyer contribue à renforcer la protection des jeunes dans une région où plusieurs phénomènes préoccupants restent encore d’actualité, notamment les mariages d’enfants, les grossesses précoces, les mutilations génitales féminines et les autres formes de violences basées sur le genre.



Le plaidoyer a également reçu un écho favorable auprès des autorités municipales. La première adjointe au maire de Kolda, Madame Kadiatou Thiam Danfa, a pris l’engagement de porter cette préoccupation au sein du conseil municipal. Elle envisage notamment de plaider pour l’inscription d’une ligne budgétaire dédiée à la santé reproductive et, plus largement, à une meilleure prise en compte des besoins des jeunes dans les politiques locales.



À travers cette rencontre, les acteurs entendent ainsi renforcer la collaboration entre les organisations de la société civile, les services techniques et les collectivités territoriales afin de lever les obstacles qui entravent encore l’accès des jeunes aux services de santé reproductive dans la région de Kolda.