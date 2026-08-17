​Kolda : la FSF s’engage à soutenir l’achèvement du siège de la Ligue régionale

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, s’est engagé à accompagner la Ligue régionale de football de Kolda dans l’achèvement des travaux de son siège. Il a pris cet engagement dimanche 16 août à Kolda, en réponse au plaidoyer du président de la Ligue régionale, Yaya Zeus Baldé.



L’annonce a été faite lors de la cérémonie de remise d’équipements sportifs organisée en prélude à la finale régionale, disputée le même jour au stade régional de Kolda. À cette occasion, le président de la Ligue régionale a saisi l’opportunité pour exposer les difficultés liées à l’achèvement du siège et solliciter l’appui de la Fédération.



Réceptif à cette requête, Abdoulaye Fall a promis d’apporter le soutien nécessaire à la Ligue de Kolda pour permettre la finalisation de cette infrastructure. Cet engagement de la FSF est accueilli avec satisfaction par les responsables du football régional, qui y voient un appui important à leur volonté de disposer d’un cadre de travail fonctionnel et adapté aux ambitions du football koldois.



L’achèvement du siège devrait notamment permettre à la Ligue régionale de disposer de meilleures conditions de fonctionnement et de renforcer l’encadrement et la promotion du football dans la région.



Cet accompagnement annoncé intervient dans un contexte marqué par la volonté des acteurs du football régional de renforcer les infrastructures et les équipements sportifs afin de soutenir davantage le développement de la discipline à Kolda.