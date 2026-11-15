​Kolda : la Fédération nationale des associations des écoles coraniques mobilise ses membres pour son congrès de Médina Baye

Une forte délégation de la Fédération nationale des associations des écoles coraniques du Sénégal (FNAECS), conduite par son président national, a séjourné à Kolda dans le cadre d'une tournée nationale de mobilisation de ses membres. Cette mission vise à préparer le congrès national de la fédération, prévu les 25 et 26 novembre 2026 à Médina Baye, dans la région de Kaolack.



Placée sous le thème « La citoyenneté et la cohésion sociale », cette rencontre nationale devrait réunir cinq délégués par département, en plus des membres du bureau de la fédération. À travers ce rendez-vous, les acteurs des daaras entendent promouvoir les valeurs de paix, de solidarité et de développement qui constituent, selon eux, des piliers essentiels de leur engagement dans la société.



Au terme de l'étape de Kolda, marquée par des visites auprès de plusieurs autorités administratives, religieuses, académiques et coutumières, le secrétaire général de la fédération, Serigne Mansour Samb, a souligné l'importance de cette mobilisation pour la réussite du congrès.



Il en a profité pour lancer un appel aux autorités afin qu'elles facilitent le déplacement des participants attendus à Médina Baye. Une démarche qui, selon lui, permettra aux représentants des différentes localités du pays de prendre part massivement aux travaux et d'atteindre les résultats escomptés.



Dans le même sillage, le président du Conseil national de la fédération, El Hadji Mahmoud Arona Sylla, a sollicité des prières pour renforcer l'unité entre les acteurs des daaras. Il a également appelé à accompagner les travaux de renouvellement des instances dirigeantes, qui constituent l'un des enjeux majeurs de ce congrès.



Au-delà des préparatifs organisationnels, cette étape de la tournée nationale au Fouladou a également été marquée par un moment de prières et d'invocations pour un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité.



