​Kolda : la communauté catholique réclame un nouveau cimetière face à la saturation de l’actuel

La communauté catholique de Kolda réclame un nouveau cimetière. Le Conseil diocésain du Laïcat (CDL), qui regroupe les fidèles des paroisses Cathédrale Notre-Dame-des-Victoires et Saint-Augustin, a lancé cet appel ce dimanche 1er novembre, à l’occasion de la célébration de la Toussaint.



Face à la presse, après la prière de la Toussaint, le président du CDL, Jeannot Biaye, a alerté sur le niveau de saturation de l’actuel cimetière catholique de la ville. Ouvert dans les années 1950, ce lieu de repos des défunts ne dispose presque plus d’espace pour accueillir de nouvelles inhumations.



« Aujourd’hui, pour enterrer, il faut déterrer », a-t-il déploré, exprimant ainsi toute son inquiétude face à une situation qu’il juge particulièrement préoccupante.



Devant cette difficulté grandissante, le président du Conseil diocésain du Laïcat a interpellé les autorités compétentes afin qu’une solution soit trouvée dans les meilleurs délais. Pour lui, l’aménagement d’un nouveau cimetière constitue désormais une nécessité pour permettre à la communauté catholique de disposer d’un espace adapté à l’inhumation de ses défunts dans des conditions dignes.



Dans cette perspective, Jeannot Biaye a révélé que des correspondances ont déjà été adressées aux maires de Kolda, Bignarabé, Dioulacolon et Saré Bidji. Ces démarches, présentées sous forme de demandes de plaidoyer, visent à obtenir l’accompagnement des collectivités territoriales concernées pour l’identification et la mise à disposition d’une assiette foncière destinée à accueillir le futur cimetière.



À travers cet appel lancé en pleine célébration de la Toussaint, la communauté catholique de Kolda espère une mobilisation rapide des autorités locales et administratives pour trouver une issue à cette problématique foncière.