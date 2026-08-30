​Kolda : les personnes handicapées sensibilisées sur les bourses du programme « Voies de la seconde chance »

Les personnes handicapées de Kolda ont été sensibilisées sur le programme de bourses d’études mis en place dans le cadre de l’initiative « Voies de la seconde chance ». Une causerie communautaire s’est tenue ce dimanche 30 août dans la salle de délibération de l’hôtel de ville de Kolda, en présence de plusieurs acteurs et représentants des personnes handicapées.



L’objectif de cette rencontre était de mieux informer les personnes handicapées sur les conditions d’éligibilité et les modalités de candidature à ce programme de bourses d’études.



Selon Yandiandé Sy, point focal de l’ONG FAWE, initiatrice du programme, cette initiative est déployée dans sept régions du Sénégal avec l’appui de la Fondation MasterCard. Elle cible des jeunes apprenants, filles et garçons, âgés de 15 à 25 ans, titulaires du baccalauréat ou du brevet technique.



Pour les responsables de l’organisation, l’enjeu est notamment de permettre à des jeunes issus de catégories souvent confrontées à des difficultés d’accès aux opportunités de formation de bénéficier d’un accompagnement leur permettant de poursuivre leurs études.



Le président de la Fédération régionale des personnes handicapées de Kolda s’est, pour sa part, félicité de cette initiative qu’il considère comme un modèle en matière d’équité et d’inclusion. Il souligne que le programme ne se limite pas aux personnes handicapées, mais prend également en compte les personnes réfugiées, les déplacés internes et les orphelins, souvent exposés à des situations d’exclusion dans ce type d’initiatives.



« C’est une initiative qui respecte l’équité et l’inclusion », a-t-il notamment relevé, tout en invitant les membres de la fédération à jouer pleinement leur rôle de relais auprès des différentes bases communautaires.



Il les a ainsi engagés à poursuivre le partage de l’information afin de toucher le maximum de bénéficiaires potentiels, mais surtout à accompagner les personnes handicapées dans le processus d’inscription pour favoriser un nombre important de candidatures.



À Kolda, les candidats peuvent également compter sur le dispositif d’accompagnement mis en place au niveau de l’Inspection d’académie. Celui-ci doit faciliter les démarches des postulants, avec l’appui et la diligence du point focal de FAWE.



À travers cette campagne de sensibilisation, les acteurs espèrent ainsi renforcer la participation des jeunes handicapés de la région à ce programme et leur offrir davantage de possibilités d’accès à l’enseignement supérieur et à la formation qualifiante.