Un drame familial aux conséquences tragiques. Diaby Baldé, un homme âgé de plus de 70 ans, a comparu ce mercredi 25 novembre devant le tribunal pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de son épouse, sans intention de la donner. À la barre, le prévenu a contesté toute volonté de tuer sa femme et livré sa version des circonstances du drame.



Face aux juges, le vieux Diaby Baldé a expliqué qu'il voulait simplement, selon ses termes, agir en bon père de famille en tentant de ramener sa fille au domicile conjugal. Cette dernière aurait abandonné le foyer de son mari.



Pour la faire revenir auprès de son époux, le septuagénaire affirme avoir brandi un bâton dans l'intention de la corriger. Mais son épouse se serait interposée pour protéger leur fille. C'est alors qu'elle aurait reçu un coup . Une blessure qui lui aurait été fatale



Devant le tribunal, Diaby Baldé a tenu à préciser que son intention n'était nullement de donner la mort à son épouse. Il a ainsi contesté les faits dans leur dimension criminelle, tout en exposant les circonstances dans lesquelles le coup mortel aurait été porté.



À l'issue de son audition, le prévenu est retourné en prison. Il devra patienter jusqu'au 2 décembre prochain, date retenue pour le délibéré du tribunal.