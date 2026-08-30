​Kolda : un véhicule « clando » ravagé par les flammes sur la Nationale 6

Un véhicule de transport de type « clando » a été entièrement ravagé par un incendie, vendredi dernier aux environs de 14 heures, sur la Route nationale 6 (RN6), à hauteur du village de Sinthiang Nafa, dans la commune de Mampatim, département de Kolda (sud), a appris le correspondant local de Pressafrik.



Le véhicule a pris feu alors qu’il était en pleine circulation. L’incendie a rapidement pris de l’ampleur, dégageant une épaisse fumée noire, visible à plusieurs kilomètres à la ronde.



Fort heureusement, le conducteur, identifié sous le nom de Mamadou Siré Diallo, a pu sortir du véhicule indemne. Aucun décès ni blessé n’a été signalé dans cet incendie.



En revanche, les dégâts matériels sont importants. Selon le chauffeur, qui s’est confié à un confrère de Teoudou FM, les flammes ont détruit les pièces du véhicule ainsi que son permis de conduire et sa carte nationale d’identité. Les extraits de naissance de ses enfants qui se trouvaient également à bord ont été réduits en cendres.



Pour l’heure, les causes exactes de l’incendie restent inconnues. Une éventuelle enquête devrait permettre de déterminer l’origine du sinistre.