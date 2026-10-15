​Kolda : une autopsie contredit la version de la concubine après la mort d'un boucher à Saré Moussa

L'autopsie du corps du boucher Mamadou Diogo Diallo, âgé de 42 ans, a révélé une mort violente par hématome pariéto-occipital à la suite d’un traumatisme crânien relate Libération. Gardée à vue après sa première audition, sa concubine, Aïssatou Diallo, est désormais visée pour "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort".



Pour rappel, dans la soirée du dimanche 11 octobre 2026, le commissariat central de Kolda a été informé de la découverte d'un corps au quartier Saré Moussa. Il s'agit de Mamadou Diogo Diallo, boucher, âgé de 42 ans. Sa concubine Aïssatou Diallo avait expliqué aux enquêteurs qu'une dispute avait éclaté parce qu'il lui reprochait d'être rentrée tard. Selon elle, suite à cela, l'homme serait tombé dans la cour de la maison.



Le corps a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Kolda pour une autopsie.

