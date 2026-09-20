​L’ICDS lancé : Matar Diène appelle à une mobilisation citoyenne pour le développement du Sénégal

Le Mouvement Initiative Citoyenne pour le Développement du Sénégal (ICDS) a été officiellement lancé au Sénégal, sous la présidence de Matar Diène. À cette occasion, le président du mouvement a appelé les Sénégalais à s’engager davantage dans le développement économique, social, culturel et humain du pays.



« C’est avec un immense plaisir et une profonde émotion que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de lancement officiel de l’Initiative Citoyenne pour le Développement du Sénégal – ICDS », a déclaré Matar Diène lors de la cérémonie de lancement.



Selon lui, l’ICDS reposait sur une conviction. « Le Sénégal possède les ressources humaines et les potentialités nécessaires pour progresser, à condition que ses filles et ses fils travaillent ensemble dans l’unité, la discipline et le respect de l’intérêt général », a-t-il soutenu.



Matar Diène a également mis en avant les difficultés auxquelles une partie de la population était confrontée. Il a notamment cité le chômage, le coût de la vie, l’accès aux services essentiels et le manque d’opportunités pour les jeunes.



« Notre ambition est de rassembler les Sénégalaises et les Sénégalais autour de ce qui nous unit : l’amour de notre pays, le sens de l’intérêt général et la conviction que chaque citoyen peut apporter sa contribution au développement de notre nation », a-t-il affirmé.



Le président de l’ICDS a accordé une place particulière à la jeunesse et aux femmes. « Vous n’êtes pas seulement l’avenir du Sénégal, vous êtes déjà une force essentielle de son présent », a-t-il lancé à l’endroit des jeunes.



Concernant les femmes, Matar Diène a salué leur rôle dans la société et annoncé la volonté de l’ICDS de soutenir leur autonomisation. « L’ICDS entend soutenir les initiatives favorisant votre autonomisation, votre formation et votre pleine participation à la vie économique, sociale et publique », a-t-il déclaré.



Le mouvement entend également promouvoir l’entrepreneuriat et les petites et moyennes entreprises. Il souhaite aussi valoriser les métiers manuels et accompagner les acteurs qui créent de la richesse par leur travail.



« Le développement d’un pays ne se mesure pas uniquement à ses infrastructures. Il se mesure également à la qualité de son éducation, de son système de santé, de sa justice, de son environnement ainsi qu’à la confiance qui unit les citoyens », a expliqué Matar Diène.



Le président de l’ICDS a enfin appelé à une participation citoyenne fondée sur le dialogue et le respect des institutions. « Nous croyons au dialogue, au respect des institutions et à la participation citoyenne », a-t-il indiqué.



Matar Diène a invité les Sénégalais à rejoindre cette dynamique. « Ensemble, faisons de l’ICDS un espace de propositions, d’actions et d’engagement au service du développement du Sénégal », a-t-il conclu.