​L’ultime rupture du cordon ombilical (Hussein Ba)

Adieu Maman



Koudy Mamoudou Athie, notre mère, la maman des jumeaux, est partie à jamais ce samedi 10 octobre 2026. Qu’Allah le Très-Haut lui accorde une place de choix dans son jardin élevé de Firdaws.



Sa vie entière était dédiée à la communauté. Elle expliquait le sens de son engagement par son héritage familial : « Ma grand-mère Koudy Mamoudou Ly, nous disait-elle, était l’une des rares régentes dans la prestigieuse histoire du Fouta. Elle s’imposa en son temps comme cheffe de sa communauté en attendant l’âge adulte de son fils Wahab. Pour cette raison, l’administration coloniale avait donné à Dounga Rindiaw le nom de “Dounga Wouro Debbo”, c’est-à-dire Dounga, la cité de la femme. »



Paix à ton âme



Même pour les âmes endurcies par les rigueurs de la vie, la mort d’une mère demeure un moment singulier d’ébranlement, car une maman représente un horizon tutélaire indéfinissable.



Tant qu’elle était là, on réservait, dans nos agissements quotidiens, la part du devoir qui lui revenait de droit ; tant qu’elle était là, on attachait un prix à la préservation de la bonne humeur due à celle qui nous avait donné la vie.



Il n’y a pas d’âge pour être orphelin de mère.



Après la douleur, des leçons



La vie, dans son cheminement inexorable, nous offre à travers la mort des instants de méditation sur la fragilité des choses et des êtres. Le bonheur accumulé s’efface brusquement avec le manque cruel d’un être arraché.



Thierno Tidiane mo Thierno Amadou nous rappelait cette sentence divine dans son oraison funèbre : « Souvenons-nous du Créateur dans son décret du nivellement de nos destins : nous venons au monde nus et impuissants, nous retournerons tous à Dieu impuissants et nus. Ce qui sera retenu comme fortune éternelle entre ces deux extrémités de la vie, ce seront uniquement nos meilleures œuvres. »



Merci à tous et à toutes du fond du cœur pour votre élan de sympathie. Certains ont exprimé leur solidarité en imaginant notre peine, d’autres ont naturellement partagé notre deuil en portant la réminiscence d’un même vécu.



Amis et parents, pardonnez ma candide négligence si, dans le passé, en pareille épreuve pour vous, ma présence n’était pas pleine comme elle devait l’être.



Par votre présence remarquable, qui transcende l’amertume légitime qui a pu vous habiter, je mesure à nouveau la profondeur de votre sincérité et la valeur de la fraternité humaine.



Pour mon cœur si attendri aujourd’hui, c’est une leçon indélébile.



