L’Assemblée nationale a appelé les députés en séance plénière le mercredi 25 novembre 2026 à 15 h 00. À l’ordre du jour, l’examen de la proposition de résolution relative au décret n°2026-2416 du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur du projet de loi n°40/2026 portant loi de finances rectificative pour l’année 2026, rejeté par l’Assemblée nationale, et aux responsabilités résultant de son exécution.



Cette démarche intervient après le rejet du texte le 3 novembre et sa mise en vigueur par décret par le président Diomaye Faye, qui s’est appuyé sur l’article 68 de la Constitution. Cette résolution vise à donner la position officielle du parlement, qui dénonce "une violation de la Constitution".