​La diplomatie économique du Sénégal: pour une stratégie proactive au service de la souveraineté et du développement

Dans un environnement international marqué par une concurrence accrue entre les États pour attirer les investissements, maîtriser les chaînes de valeur mondiales et sécuriser les ressources stratégiques, la diplomatie ne peut plus être réduite à sa seule fonction de représentation politique. Elle devient un instrument de puissance économique, un levier de compétitivité et un facteur déterminant de souveraineté.



Cette évolution traduit le passage d'une diplomatie classique à une diplomatie économique, entendue comme la mobilisation coordonnée des ressources diplomatiques, économiques, institutionnelles et humaines d'un État afin de promouvoir ses intérêts économiques à l'échelle internationale.

Pour le Sénégal, cette mutation est plus qu'une nécessité : elle constitue une condition essentielle de la réussite de l'Agenda national de transformation et de son ambition de devenir un hub économique, logistique et financier en Afrique de l'Ouest.



La géographie : premier déterminant de la puissance



Le géographe et stratège français Yves Lacoste rappelait que la géographie est au cœur des rapports de puissance. Napoléon Bonaparte résumait cette idée par une formule restée célèbre : « La politique d'un État est dans sa géographie. »



Cette maxime conserve aujourd'hui toute sa pertinence.

Situé au carrefour de l'Europe, des Amériques et de l'Afrique, le Sénégal bénéficie d'une ouverture maritime exceptionnelle sur l'océan Atlantique. Cette localisation fait de Dakar un point de convergence naturel des flux commerciaux internationaux et une porte d'entrée vers les marchés de la CEDEAO et du Sahel.



L'exploitation optimale de cette position géostratégique suppose une diplomatie capable de transformer cet avantage géographique en avantage économique.



Les investissements réalisés dans le Port autonome de Dakar, le Port de Ndayane, l'Aéroport international Blaise Diagne, le Train Express Régional (TER) et les infrastructures routières participent à cette ambition. Toutefois, ces infrastructures n'auront un impact durable que si elles sont accompagnées d'une stratégie diplomatique cohérente de promotion économique.



La stabilité politique : un actif stratégique



Dans un contexte régional marqué par l'instabilité sécuritaire et institutionnelle, la stabilité politique du Sénégal constitue un avantage comparatif majeur.



Les investisseurs internationaux privilégient les environnements où les institutions sont solides, les règles du jeu sont prévisibles et la sécurité juridique est garantie.

La stabilité n'est donc pas uniquement une valeur politique ; elle représente également un actif économique qui améliore la crédibilité internationale du pays et réduit le risque perçu par les investisseurs.



Les infrastructures et la qualité institutionnelle : des facteurs d'attractivité

La compétitivité d'un territoire dépend aujourd'hui autant de ses infrastructures physiques que de la qualité de ses institutions.



Les investissements réalisés dans les transports, la logistique, les infrastructures numériques et les zones économiques spéciales renforcent progressivement l'attractivité du Sénégal.



Toutefois, ces efforts doivent être accompagnés d'une administration performante, capable d'offrir aux investisseurs des procédures rapides, transparentes et prévisibles.



Comme le rappelle la Banque mondiale, la qualité des institutions est devenue l'un des principaux critères de compétitivité des économies émergentes.



La diaspora : une diplomatie économique encore sous-exploitée



Avec plusieurs centaines de milliers de Sénégalais établis à l'étranger, la diaspora constitue un véritable capital stratégique.



Son apport ne se limite pas aux transferts financiers. Elle représente également un réseau d'influence, de compétences, d'innovation et d'accès aux marchés internationaux.



Dans plusieurs pays, notamment l'Inde, Israël ou la Chine, la diaspora participe activement à la stratégie d'internationalisation de l'économie nationale.



Le Sénégal gagnerait à institutionnaliser davantage cette contribution en faisant des Sénégalais de l'extérieur de véritables partenaires de sa diplomatie économique.



Les défis d'une diplomatie économique encore fragmentée



Malgré ces atouts, plusieurs obstacles limitent encore l'efficacité de notre action extérieure.

Le premier réside dans la dispersion des responsabilités entre les ministères, les agences de promotion, les collectivités territoriales, les chambres consulaires et les représentations diplomatiques.

Cette fragmentation réduit la cohérence de l'action publique et affaiblit la visibilité internationale de l'offre sénégalaise.



À cela s'ajoutent la lenteur administrative, des procédures encore insuffisamment digitalisées ainsi que le coût élevé de la logistique et de l'énergie, qui affectent directement la compétitivité des entreprises nationales.



Changer de paradigme : vers une diplomatie économique proactive



Le véritable enjeu n'est plus de savoir si le Sénégal doit développer une diplomatie économique, mais comment il doit l'organiser.



Le temps est venu de passer d'une diplomatie de représentation à une diplomatie proactive, offensive, structurée et fondée sur les résultats.



Nos ambassades ne devraient plus être uniquement des lieux de représentation politique. Elles doivent devenir des plateformes permanentes de prospection des investissements, de promotion des exportations, d'intelligence économique et d'accompagnement des entreprises sénégalaises.

Le diplomate du XXIᵉ siècle est aussi un développeur économique, un facilitateur d'investissements et un promoteur de l'attractivité nationale.



Quatre réformes structurantes



Cette transformation pourrait reposer sur quatre axes prioritaires.

Premièrement, créer une Direction de la diplomatie économique au sein du ministère chargé des Affaires étrangères. Cette direction assurerait le pilotage stratégique, la coordination interministérielle et l'évaluation des actions économiques extérieures.



Deuxièmement , déployer dans les principales ambassades des unités spécialisées de diplomatie économiques, composées de profils multidisciplinaires maîtrisant l'investissement international, le commerce extérieur, l'intelligence économique, le marketing territorial et les partenariats public-privé.



Troisièmement, associer systématiquement le secteur privé, les chambres de commerce, les organisations professionnelles, les collectivités territoriales et la diaspora à la conception, à la préparation et à l'exécution des missions économiques. Une diplomatie économique performante repose sur une gouvernance collaborative.



Enfin, instaurer une culture de la performance en définissant des indicateurs précis : investissements directs étrangers mobilisés, projets accompagnés, contrats conclus, volume des exportations facilitées, entreprises soutenues, emplois créés et partenariats stratégiques développés.



L'efficacité d'une ambassade ne devrait plus être appréciée uniquement à travers son activité protocolaire, mais également par sa contribution mesurable au développement économique du pays.



Faire de la diplomatie économique un instrument de souveraineté



La diplomatie économique n'est plus seulement un outil de promotion commerciale ; elle est devenue un instrument de souveraineté.



À l'heure où les États cherchent à sécuriser leurs approvisionnements, attirer les technologies, développer leurs industries et renforcer leur autonomie stratégique, la capacité à mobiliser efficacement son réseau diplomatique devient un élément essentiel de la puissance nationale.



Le Sénégal dispose aujourd'hui de nombreux atouts : une position géographique exceptionnelle, une stabilité institutionnelle reconnue, des infrastructures en pleine modernisation, une administration compétente et une diaspora influente.



Ces avantages doivent désormais être intégrés dans une stratégie cohérente, coordonnée et résolument orientée vers les résultats.



Le défi n'est plus de représenter le Sénégal à l'étranger. Il est de faire de chaque ambassade, de chaque consulat et de chaque représentation diplomatique un véritable acteur de la création de richesse, de l'attractivité du territoire et du rayonnement économique national.



C'est à cette condition que la diplomatie économique deviendra un moteur de souveraineté, de prospérité et de développement durable pour le Sénégal.



Pr MOHAMED LAMINE DIOUF de RV/ ENSEIGNANTS