Le Sénégal démarre, ce mercredi 25 novembre 2026, la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. La cérémonie officielle de lancement est prévue au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, sous la présidence de la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf.



Prévue du 25 novembre au 10 décembre, cette campagne internationale vise à mobiliser les pouvoirs publics, les partenaires et les acteurs de la société autour de la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles.



À travers cette initiative, le Sénégal entend renforcer la sensibilisation et l’engagement collectif en faveur de la prévention et de l’élimination de ces violences.



D’après le texte publié sur la page Facebook du ministère de la Famille et de l’Action sociale et des Solidarités, cette mobilisation s’inscrit dans le cadre de la campagne internationale des 16 jours d’activisme, qui prend fin le 10 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme.



Selon les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), rapportées par la RFM, environ 31 % des femmes ont subi des violences ou des actes similaires. Cette proportion atteint 36 % en milieu rural, contre 24 % en zone urbaine. Ces statistiques mettent en lumière la persistance des violences faites aux femmes et la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention et de protection.

