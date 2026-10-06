​Le président en exercice de la CEDEAO, Bassirou Diomaye Faye exhorte les nouveaux juges de à « l'impartialité » et à la « fermeté »

Lors d'une cérémonie de prestation de serment à Abuja, le président en exercice de l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Bassirou Faye, a exhorté cinq nouveaux juges de la Cour de justice de la communauté à « faire preuve d'équité, de fermeté et d'impartialité ».



Insistant sur le contexte régional difficile, il leur a rappelé que « le serment que vous venez de prêter doit guider chacun de vos actes » et les a invités à résister à toute pression extérieure.



De son côté, le président de la Commission de la CEDEAO, le général Birame Diop, a souligné que cet engagement solennel « marque le moment où l'individu met de ses intérêts personnels et toutes les influences extérieures pour ne servir que la loi de la communauté ». Il a également mis en avant l'importance d'une institution devenue accessible aux citoyens, donnant « un sens concret à l'idée d'une CEDEAO des peuples, et non plus seulement des États ».



Le président du Conseil judiciaire de la CEDEAO, le juge Komba Kamanda, a quant à lui insisté sur la nécessité pour les États membres d'appliquer rigoureusement les décisions de la Cour pour garantir l'efficacité de la justice régionale. Il a rappelé aux nouveaux magistrats qu'ils endossaient le rôle de « bâtisseurs du droit communautaire » tout en réaffirmant que « la protection des droits ne doit donc jamais être considérée comme une abstraction ».



Selon l'Agence de Presse Nigériane (NAN), les cinq juges sont nommés pour un mandat non renouvelable de quatre ans lors du sommet de Lungi en Sierra Leone, ils succèdent à l'équipe sortante et s'apprêtent à élire en leur sein un nouveau président et un nouveau vice-président.