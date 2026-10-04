​Lettre ouverte à Jean-Michel SÈNE, ex-DG de l'ASER par Pape Adama DIOUF Responsable de la Cellule de Communication Mouvement National des Jeunes du parti RV

Lettre ouverte à Jean-Michel SÈNE, ex-DG de l'ASER, qui lors de sa passation de service a déclaré ceci:



« En deux années à la tête de l'ASER, nous n'avons eu qu'une seule boussole: l'intérêt du Sénégal et le service du monde rural. Je quitte mes fonctions avec le sentiment du devoir accompli. Tout est grâce. Gloire à Dieu ! »



L'intérêt du Sénégal commence par ne pas manipuler. Il fallait, dès le début, accepter que les financements ont été bloqués par la banque SANTANDER. Mais tu as préféré tenir des conférences de presse avec Ngagne Demba Touré, qui n'a plus voulu continuer le combat à tes côtés. Finalement, tu t'es retrouvé seul dans un trou inextricable, obligé de maintenir tes balivernes pour te donner de la crédibilité. Tu es allé jusqu'à inaugurer des projets qui ne font pas partie du marché ASER / AEE POWER EPC, rien que pour redorer ton image avec tes déclarations fallacieuses de la première heure.



Le Sénégal avait l'occasion d'inscrire sa jeunesse positivement dans les annales de son histoire politique et dirigeante. Malheureusement, tu as tout foutu en l'air, parce que tout simplement, tu as joué la carte de la complaisance.



Tu avais la possibilité de servir une mise en demeure à AEE POWER EPC, mais tu ne l'as pas fait.



Tu as passé tout ton temps à vouloir faire du ping-pong avec un homme dont le parcours professionnel et le sérieux sont sans commune mesure. Là où tu devais t'inspirer de son caractère d'homme politique valeureux, sobre, vertueux et honorable, tu as préféré jouer au faux lion, tout en étant persuadé que l'honorable député Thierno Alassane Sall n'est pas un homme de détails.



Des incohérences flagrantes ont été notées dans tes sorties. Chaque émission en prime time, chaque débat avec des journalistes aux questions "pain-chocolat" à la Mbourok Sow, a montré que tu te perds dans ta propre défense.



Les Pastefiens te peignent en héros, pendant que la masse silencieuse te voit comme un jeune qui manque de poigne, au point d'être entraîné dans un trou inextricable.



La jeunesse, c'est l'engagement avec mesure et un sens élevé des responsabilités. Tu as failli à une tenue qui aurait sublimé la grandeur de la jeunesse sénégalaise.



Nous n'allons pas démordre, nous qui sommes les jeunes de la République des Valeurs du Président Thierno Alassane Sall, car nous sommes bien préparés à exercer pleinement des prises de décision le moment venu.



Le scandale de l'ASER est devenu un fardeau que tu porteras pour toujours, car ton nom est désormais accolé à un scandale dans la structure que tu as dirigée alors que tu étais très jeune.



Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut apprendre de cet échec en tant que manager, victime d'une complaisance à outrance te poussant à fermer les yeux sur les obligations de l'entreprise AEE POWER EPC. On te voyait comme l'avocat de AEE POWER EPC, au moment où tout le monde s'attendait à du concret.



La ténacité de Thierno Alassane Sall doit aussi te servir de leçon, car le Sénégal peut toujours compter sur sa jeunesse pour les grands défis du futur.



Pape Adama DIOUF

Responsable de la Cellule de Communication du Mouvement National des Jeunes de la République des Valeurs,

Ancien syndicaliste et président d'amicale en milieu universitaire,

Ingénieur-doctorant en sciences agronomiques et environnementales.