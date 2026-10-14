​Liberté de la presse : La Fédération des journalistes appelle les États africains à protéger les journalistes et à mettre fin à l'impunité

À l’occasion de la 89ᵉ session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), marquant les 40 ans de la Charte africaine, la Fédération des journalistes africains (FAJ) a lancé un appel solennel aux États du continent.



L'organisation exige la protection immédiate des professionnels des médias, l'ouverture d'enquêtes sur l'ensemble des agressions recensées, la fin d'une impunité profondément ancrée, ainsi que la libération inconditionnelle de tous les journalistes détenus dans l'exercice de leurs fonctions.





Prenant la parole lors de l'événement, le président de la FAJ, Omar Faruk Osman, a dénoncé le décalage flagrant entre les garanties théoriques de la Charte et le quotidien alarmant des rédactions.



« Des rédactions ont été perquisitionnées ou fermées. Du matériel a été saisi. Les journalistes ont subi la censure, la surveillance, des interdictions de voyager, des abus en ligne et des violences sexistes », a-t-il affirmé, rappelant que ces exactions privent les citoyens d'une « information indépendante pour comprendre les événements, prendre des décisions et demander des comptes aux personnes au pouvoir ».





La FAJ a étayé son constat en énumérant de graves exactions à travers le continent : la « disparition forcée » de Moussa Kaka au Niger, les actes de torture signalés en Égypte, les emprisonnements en Tunisie, les violences au Soudan, au Lesotho et en RDC, sans oublier la Somalie, triste championne des assassinats de journalistes depuis 40 ans.



Face à cette situation tragique, Omar Faruk Osman a martelé la nécessité d'abroger les lois liberticides, soulignant que « la liberté des médias n'est pas un privilège pour les journalistes ; c'est un droit fondamental pour les peuples africains ».

