​Licences de pêche : quatre responsables du secteur face à la Commission d’enquête parlementaire

La Commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur les conditions de délivrance et de renouvellement des licences de pêche passe, ce mercredi 7 octobre, à la phase des auditions. Deux actuels responsables et deux anciens du ministère des Pêches vont se succéder devant les députés pour s’expliquer sur la gestion du secteur.



Premier à être entendu, Mamadou Abibou Diagne, secrétaire général du ministère des Pêches et de l’Économie maritime, sera auditionné de 8h30 à 10h00. Il sera suivi de Cheikh Fall, directeur des Pêches maritimes depuis novembre 2025, attendu devant la commission de 10h30 à 12h00.



L’après-midi sera consacré aux anciens responsables de la Direction des Pêches maritimes. Ismaïla Ndiaye, qui a dirigé cette structure de juillet 2024 à novembre 2025, sera entendu de 14h30 à 16h00.

La journée s’achèvera avec l’audition de Diène Faye, ancien directeur des Pêches maritimes de juin 2020 à juillet 2024, convoqué de 16h30 à 18h00.



Selon l’APS, à travers ces auditions, la Commission d’enquête parlementaire entend notamment examiner les conditions dans lesquelles les licences de pêche ont été délivrées ou renouvelées au cours des dernières années.