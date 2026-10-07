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​Licences de pêche : quatre responsables du secteur face à la Commission d’enquête parlementaire



​Licences de pêche : quatre responsables du secteur face à la Commission d’enquête parlementaire
La Commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur les conditions de délivrance et de renouvellement des licences de pêche passe, ce mercredi 7 octobre, à la phase des auditions. Deux actuels responsables et deux anciens du ministère des Pêches vont se succéder devant les députés pour s’expliquer sur la gestion du secteur.

Premier à être entendu, Mamadou Abibou Diagne, secrétaire général du ministère des Pêches et de l’Économie maritime, sera auditionné de 8h30 à 10h00. Il sera suivi de Cheikh Fall, directeur des Pêches maritimes depuis novembre 2025, attendu devant la commission de 10h30 à 12h00.

L’après-midi sera consacré aux anciens responsables de la Direction des Pêches maritimes. Ismaïla Ndiaye, qui a dirigé cette structure de juillet 2024 à novembre 2025, sera entendu de 14h30 à 16h00.
La journée s’achèvera avec l’audition de Diène Faye, ancien directeur des Pêches maritimes de juin 2020 à juillet 2024, convoqué de 16h30 à 18h00.

Selon l’APS, à travers ces auditions, la Commission d’enquête parlementaire entend notamment examiner les conditions dans lesquelles les licences de pêche ont été délivrées ou renouvelées au cours des dernières années.
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Fatime Gueye

Mercredi 7 Octobre 2026 - 12:12


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