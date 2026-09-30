​Litige Maroc-Sénégal : « Une décision juste sera adoptée à tous égards », prévient un arbitre du TAS

Carlos del Campo, arbitre espagnol du Tribunal arbitral du sport (TAS), s'est exprimé depuis Buenos Aires sur sr le litige qui oppose le Sénégal au Maroc.



Alors que l'audience de l'institution a été fixée au 8 octobre prochain à Lausanne à huis clos pour trancher sur cette finale de la CAN 2025 initialement remportée par les Lions (1-0 a.p.) avant d'être attribuée sur tapis vert au Maroc (3-0) , l'arbitre a tenu à rassurer sur la rigueur du tribunal .



« L'audience, je crois qu'elle aura lieu bientôt ; ce dont je suis sûr, c'est que du point de vue juridique, une décision juste sera adoptée à tous égards. Comme on dit, que le meilleur gagne, le Maroc ou le Sénégal. »



Tout en affichant une prudente réserve sur les subtilités internes du dossier, le juriste a réaffirmé devant le micro de Rue20 Español, sa totale confiance dans l'impartialité de la justice sportive : « Je ne connais pas non plus les détails. Ce dont je suis sûr, c'est que du point de vue juridique, une décision juste sera adoptée à tous égards. »