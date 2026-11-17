Le Conseil sénégalais des Chargeurs (COSEC) a organisé à Dakar, du 30 novembre au 2 décembre, la première édition du Forum International des Chargeurs Africains (FICA 2026). Cette initiative stratégique a visé à promouvoir des solutions innovantes dans le secteur de la logistique africaine.



Placée sous le thème « compétitivité et résilience des chaines logistiques africaines ! Le chargeur au coeur de la ZLECAF », cette rencontre a réuni divers acteurs du transport, du transit, des ports et de l'import-export. L'événement a permis de discuter des défis structurels et conjoncturels des chaînes logistiques africaines. Il a également servi à favoriser l'intégration régionale et le développement du commerce intra-africain dans le cadre de la ZLECAF, tout en travaillant à la digitalisation et l'interopérabilité des systèmes logistiques.



Dans la perspective de la tenue du forum, le directeur général du COSEC, Pape Ousseynou Pouye, avait effectué des visites de travail en Guinée et au Cap-Vert auprès de ses homologues. Ces déplacements ont eu pour but de renforcer la coopération commerciale et maritime, ainsi que de préparer le FICA. À Conakry, M. Pouye avait défendu leur ambition commune de travailler à l’émergence de « chargeurs mieux défendus », de « corridors plus fluides » et « des échanges facilités entre nos pays dans l’esprit de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) ».



La République du Cap-Vert a été choisie comme pays invité d’honneur de ce FICA 2026 en raison de sa position privilégiée au cœur des échanges atlantiques. Situé à la croisée des routes maritimes de l’Afrique, de l’Europe et des Amériques, le pays a eu l'occasion de partager son expérience, ses bonnes pratiques et de donner son avis sur les enjeux logistiques du continent.



En marge de ce forum, l’Union des Conseils des Chargeurs Africains (UCCA) a tenu son comité directeur. Cette organisation, qui compte 19 États africains membres, œuvre pour la défense des intérêts des chargeurs africains et le développement du secteur maritime et logistique sur le continent.