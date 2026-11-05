​Louga : 180 forages et 120 châteaux d’eau annoncés d’ici fin 2027

Face aux difficultés d’accès à l’eau potable dans plusieurs communes de la région de Louga (nord-ouest), le gouvernement annonce de nouveaux investissements dans le secteur de l’hydraulique. D’ici fin 2027, 180 forages et 120 châteaux d’eau devraient être réalisés pour améliorer l’approvisionnement des populations.



Ces annonces ont été faites lors d’une rencontre entre le ministre de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, le directeur général de l’Office des forages ruraux (OFOR), Serigne Mbacké Dieng et les autorités administratives et locales.



Au cours de cette rencontre, 35 maires ont notamment soulevé leurs préoccupations sur la qualité du service assuré par la Société de distribution rurale (SDR), fermier actuel dans la région. Selon le directeur général de l’OFOR, les élus ont insisté sur la nécessité d’améliorer la qualité de l’eau. « La demande des maires actuellement, c’est de disposer d’une eau de qualité, d’une eau douce », a-t-il expliqué sur les ondes de la RFM. Il a toutefois souligné que des difficultés persistent, notamment dans certaines zones de la région.



Pour répondre à ces préoccupations, le gouvernement compte également s’appuyer sur le projet du Grand Transfert d’Eau (GTE), qui doit toucher 58 communes rurales. « Le Grand Transfert d’Eau impacte 58 communes rurales. L’essentiel de ces communes se trouve dans la région de Louga », a précisé Serigne Mbacké Dieng. Il a également cité plusieurs localités concernées, notamment Keur Momar Sarr, Pété-Ouarack, Nguer-Malal, Thiamène et Koki.



En complément de ces projets, le directeur général de l’OFOR annonce la construction ou la réhabilitation de plus de 50 forages dans la région.



Ces travaux s’inscrivent dans les programmes de renouvellement et d’urgence en matière d’alimentation en eau potable. L’objectif est de renforcer les infrastructures hydrauliques, d’améliorer la qualité de l’eau et de permettre aux populations des communes concernées de disposer d’un meilleur accès à l’eau potable.