​Louga: l'Institut de formation aux outils et métiers du numérique cambriolé

Après le braquage de la bijouterie du marché central où 150 millions de FCFA avaient été dérobés, la ville de Louga est à nouveau touchée par l'insécurité. Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 octobre, l'Institut de Formation aux outils et métiers du numérique (Infom), situé derrière le palais El Hadji Djily Mbaye, a reçu la visite de cambrioleurs. Dirigé par le professeur Modou Karé, l'établissement présente d'importants dégâts matériels telle que portes éventrées, fenêtres défoncées, vitres cassées, serrures fracturées et murs lézardés. Du matériel électroménager a également été emporté lors de ce casse.
D'après L’Observateur, les malfaiteurs munis de pieds-de-biche et de burins ont escaladé le bâtiment jusqu'à la terrasse avant de défoncer une première porte d'accès. Toutefois, leur progression a été freinée par la résistance des portes intérieures en fer forgé, devenues de véritables barrières. Cette robustesse inattendue a permis de préserver une grande partie du matériel informatique et didactique de la structure, évitant ainsi un préjudice financier et pédagogique désastreux.
En réaction à cet événement, le directeur Modou Karé s'est dit vivement préoccupé par le manque de sécurité qui menace les lourds investissements réalisés pour promouvoir un enseignement multimédia innovant. Il interpelle fermement les autorités administratives afin qu'elles renforcent la protection des personnes et des biens dans une localité confrontée à une insécurité galopante.
D'après L’Observateur, les malfaiteurs munis de pieds-de-biche et de burins ont escaladé le bâtiment jusqu'à la terrasse avant de défoncer une première porte d'accès. Toutefois, leur progression a été freinée par la résistance des portes intérieures en fer forgé, devenues de véritables barrières. Cette robustesse inattendue a permis de préserver une grande partie du matériel informatique et didactique de la structure, évitant ainsi un préjudice financier et pédagogique désastreux.
En réaction à cet événement, le directeur Modou Karé s'est dit vivement préoccupé par le manque de sécurité qui menace les lourds investissements réalisés pour promouvoir un enseignement multimédia innovant. Il interpelle fermement les autorités administratives afin qu'elles renforcent la protection des personnes et des biens dans une localité confrontée à une insécurité galopante.
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