Le commandant du commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM), le général Dagvin Anderson, a effectué une tournée stratégique en Afrique de l'Ouest du 10 au 12 novembre.



Ce déplacement, qui l'a mené successivement au Mali et au Sénégal, visait à évaluer les priorités sécuritaires régionales, à proposer l'expertise antiterroriste de Washington et à consolider ses partenariats de défense face à la menace djihadiste au Sahel.



À Bamako, où il se rendait pour la première fois depuis sa prise de commandement, le général Anderson s'est entretenu le 10 novembre avec le président de transition Assimi Goïta autour de la lutte contre le JNIM et l'État islamique au Sahel.



Selon un communiqué l'officier américain a mis en avant « les capacités et l'expérience analytique spécifiques des États-Unis » pour traquer les réseaux de financement et de recrutement terroristes, affirmant que Washington reste prêt à collaborer avec des « partenaires volontaires et capables » grâce à « des capacités uniques que seuls les États-Unis peuvent offrir ».



Le commandant de l'AFRICOM a poursuivi sa mission à Dakar les 11 et 12 novembre auprès des hautes autorités sécuritaires et militaires sénégalaises, dont les ministres Mouhamadou Makhtar Cissé et Yankoba Diémé, ainsi que le vice-amiral Oumar Wade.



Ces échanges ont permis de réaffirmer un « partenariat de défense de soixante ans » axé sur la surveillance maritime, la cybersécurité et la formation antiterroriste pour sécuriser la frontière orientale du pays. Cette étape sénégalaise, marquée par le rappel des liens avec la Garde nationale du Vermont et la récente participation navale sénégalaise au 250e anniversaire des États-Unis.