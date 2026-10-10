​Lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus : Le ministère de la Justice s'engage à travers la marche et le dépistage

Le ministère de la Justice, via sa Cellule Genre, a organisé ce samedi 10 octobre une randonnée pédestre et une journée de dépistage gratuit à l'occasion de la campagne Octobre Rose. Placé sous le thème « Marchons ensemble, dépistons tôt et protégeons la vie », cet événement visait à sensibiliser les populations, encourager la prévention sanitaire et promouvoir le dépistage précoce des cancers féminins.



Face à des facteurs aggravants comme le retard de diagnostic ou les tabous socioculturels, les professionnels de santé ont souligné l'efficacité d'une prise en charge rapide. « En fait, le cancer du sein, s'il est détecté de façon précoce, on peut le soigner à 90 %. Parce que 10 personnes qui sont atteintes du cancer, s'il est découvert de façon précoce, les 9 vont guérir. Donc c'est pas une maladie fatale », a rappelé le docteur Mouhamed Khole, pharmacien.



Du côté des autorités administratives, l'accent a été mis sur l'importance de stigmatiser ces pathologies et d'inciter à la prévention régulière. « C'était une occasion pour nous de marcher ensemble et de sensibiliser, surtout sur le dépistage. Parce que c'est une stratégie quand même qui permet aux femmes quand même de prévoir ces maladies, parce qu’il ne faut pas stigmatiser. Donc c'est une maladie qui peut être guérie », a affirmé Dr Ousmane Candé, directeur du suivi et de l'évaluation des politiques de bonne gouvernance au ministère de la Justice.



Les participants à cette mobilisation ont également exprimé leur satisfaction face à cette démarche alliant sport et santé publique. « Je pense que c'est une excellente initiative et qu'on devrait le faire de temps en temps. Et aussi je convie à toutes les femmes d'aller faire le dépistage », a témoigné Aïda Sène, membre de la Direction du suivi et de l'évaluation des politiques de bonne gouvernance au ministère de la Justice.