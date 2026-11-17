Du 1er au 3 décembre 2026 à Dakar, la Mauritanie et la Gambie seront au cœur de la conférence MSGBC Oil, Gas & Power 2026, organisée au Centre International de Conférences Abdou Diouf.



La Mauritanie profitera de ce rendez-vous pour accélérer le financement de son ambitieux portefeuille d’hydrogène vert, évalué à 100 milliards de dollars, lors d’un événement parallèle dédié à son industrialisation.



Visant une production annuelle de 12,5 millions de tonnes d'ici 2035 pour approvisionner l'Europe et développer sa propre industrie d'engrais, Nouakchott mettra en avant des projets phares tels que AMAN (30 GW, entré en phase d'ingénierie de détail), Nour (10 GW) ou encore Megaton Moon. Soutenu par la Banque mondiale (82,5 millions de dollars), la Commission européenne et la BAD, le pays cherche désormais à mobiliser les capitaux privés nécessaires pour transformer son immense potentiel renouvelable en infrastructures industrielles concrètes.



De son côté, la Gambie affichera une dynamique offensive portée par son ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, Nani Juwara, qui rejoindra ses homologues régionaux à Dakar. Fort de la signature avec le géant italien Eni en juin 2026 pour l’exploration du bloc offshore A1 partageant les mêmes structures géologiques que les gisements du Sénégal, Banjul entend séduire de nouveaux opérateurs grâce à 4 000 km² de données sismiques 3D disponibles sur les blocs A1 et A4.



Parallèlement, le pays accélère sa marche vers l’accès universel à l’électricité dès 2027 (contre 75 % début 2026), en s’appuyant sur l’intégration régionale via la ligne de l’OMVG (150 MW d’importation depuis le Sénégal) et la construction d’une centrale solaire de 50 MW à Soma.



Placé sous le patronage du Président Bassirou Diomaye Faye, cet événement réunira décideurs publics et investisseurs internationaux autour des grands chantiers de la sous-région, allant des énergies propres de nouvelle génération à l’exploitation des hydrocarbures et à l’interconnexion électrique.