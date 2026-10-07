​Mali, Burkina, Niger : Les chiffres clés d'un trimestre sous le signe de la résilience

L’Alliance des États du Sahel (AES) enregistre des dynamiques encourageantes, portées par de bonnes performances agricoles et industrielles, selon le rapport de l'UEMOA portant sur la situation économique au deuxième trimestre 2026.



Au Burkina Faso, la campagne 2025-2026 se distingue par « une production vivrière estimée à 8 388 615 tonnes, soit une hausse de 16,5 %, permettant d'afficher un important excédent commercial de 1 205,7 milliards de FCFA et un taux de couverture de 206,8 %.



Du côté du Mali, la situation est marquée par des contrastes industriels, malgré une progression globale des exportations.



Le rapport relève que « la production industrielle s'est contractée de 11,8 % par rapport au premier trimestre 2026 », plombée notamment par le repli de l'égrenage de coton. Néanmoins, l'État malien bénéficie d'un « glissement annuel des exportations en hausse de 78,1 % », stimulé par une forte reprise du secteur aurifère.



Le Niger se distingue également par un net dynamisme de son secteur primaire et extractif.



L'UEMOA souligne que la production agricole globale a enregistré une croissance de 9,2 %, atteignant un total de 11 862 000 tonnes, tandis que l'activité industrielle progresse de 3,9 % en variation trimestrielle grâce au rebond de l'uranium et à la bonne tenue de la production pétrolière.



Ces performances s'accompagnent de contextes inflationnistes contrastés mais maîtrisés au sein de la zone.



Alors que le Mali et le Burkina Faso affichent des variations modérées de leurs prix à la consommation, le Niger confirme « la poursuite d'un processus de désinflation » avec un taux d'inflation en glissement annuel établi à -5,1 %, illustrant la résilience globale des économies de l'AES ».