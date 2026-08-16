Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

​Mali: drogue, munitions et portables saisis lors d'une vaste opération de fouille dans les prisons

Au Mali, opération coup de poing dans les prisons. De grandes fouilles en cours ont déjà permis la découverte de produits et d’objets interdits dans les prisons. Plusieurs téléphones portables saisis dans une seule maison d’arrêt près de Bamako. Autres saisies, de la drogue, et des médicaments périmés utilisés comme excitants.



​Mali: drogue, munitions et portables saisis lors d'une vaste opération de fouille dans les prisons
Un premier sac de 100 kilos rempli de téléphones portables saisis. La fouille se poursuit. Nous sommes à la maison d’arrêt de la localité de Kénioroba près de Bamako, la capitale du Mali. La brigade d’intervention pénitentiaire dirigée par le commandant Zoto confisque chez des détenus des centaines d’autres téléphones.
 
En moins d’une journée , environs 2 000 appareils illégalement introduits dans cette prison malienne ont été confisqués. Des produits prohibés ont également été découverts, comme du cannabis, ou encore des amphétamines.
 
Dans une autre prison, des munitions ont été saisies et la brigade d’intervention mène des enquêtes pour être sûre que des armes ne circulent pas dans les maisons d’arrêts. Notamment là où sont détenus des jihadistes.
 
L’opération « coup de poing dans les prisons maliennes » va s’étendre dans plusieurs autres maisons d’arrêts. La question taraude les esprits : Comment tous ces produits et objets atterrissent dans les prisons ? « Quand vous avez l’argent, vous pouvez tout avoir en prison » murmure une source pénitentiaire. Une enquête est en cours pour situer les responsabilités, ajoute la même source.
Autres articles

RFI

Dimanche 16 Août 2026 - 11:45


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter