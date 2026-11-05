​Malika : Huit candidats à l'émigration, dont deux mineurs, interpellés

La Brigade de recherche du commissariat de Malika a mis fin à une tentative de voyage clandestin vers l'Espagne. Suite à un renseignement opérationnel, les forces de l'ordre sont intervenues pour interpeller huit individus, parmi lesquels figuraient deux mineurs. Sur les lieux, seuls des vivres sommaires comme des biscuits et de l'eau ont été retrouvés, confirmant le caractère imminent du départ.



Les personnes interpellées sont originaires de diverses localités du pays, notamment de Kaolack, Dinguiraye et Bayakh. Selon Libération, ce groupe avait déjà tenté un premier départ infructueux depuis Bayakh avant de se replier sur Malika pour ce nouveau rendez-vous. Ce périple avorté représente pour eux un investissement financier important, chacun ayant versé aux passeurs des sommes allant de 80 000 à 350 000 FCFA.



Conduits dans les locaux de la police, les candidats ont été entendus sur les conditions de leur présence sur cette plage. Une enquête judiciaire a été officiellement ouverte pour identifier les organisateurs de ce voyage et faire toute la lumière sur cette affaire.