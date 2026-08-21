​Mangue sénégalaise : 19 000 tonnes exportées vers l'Europe, contre 14 000 l'an dernier

Au Sénégal, la saison de la mangue s'est achevée le 26 juillet sur une note positive, marquée par une hausse d'environ 15 % des volumes exportés tous marchés confondus.



Les expéditions vers l'Europe ont notamment franchi la barre des 19 000 tonnes, contre 14 000 lors de la campagne précédente, selon Amadou Ndiaye Seck, membre de l'organisation interprofessionnelle de la mangue, cité par FreshPlaza.



Toutefois, cette performance a été tempérée par des réserves sur la qualité. M. Seck reconnaît que « des importateurs se sont plaints d'anthracnose » et de défauts naturels sur les fruits. En parallèle, si la campagne au Maroc a été « fructueuse », le secteur a dû faire face à une concurrence intense venant du Mali et de la Côte d'Ivoire.



Sur le plan phytosanitaire, le Sénégal a su limiter les interceptions liées à la mouche des fruits, bien que M. Seck souligne que ce succès est aussi lié à des conditions climatiques favorables. Il appelle toutefois Bruxelles à plus de cohérence, qualifiant le traitement réservé aux mangues d'Afrique de l'Ouest « d'excessivement sévère » compte tenu de la présence de cet insecte sur le sol européen.