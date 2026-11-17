Le Syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation (SADEF) a dénoncé la gestion du système éducatif par le ministre Moustapha Guirassy, tout en saluant le retrait des manuels scolaires non agréés du circuit de commercialisation. Son secrétaire général, Mbaye Sarr, a appelé à un retour à une gestion plus rigoureuse et professionnelle du secteur.



Selon lui, le ministre n’aurait jamais dû laisser ces ouvrages non homologués être commercialisés. Le responsable syndical a toutefois estimé que cette décision de retrait allait dans le bon sens.



Au-delà de cette question, Mbaye Sarr a vivement critiqué la gestion du département ministériel. « Nous avons même l'impression que le ministre de l'Éducation nationale gère le système en amateurs. On dirait que c'est un amateur qui gère des professionnels, ce qui est grave », a-t-il déclaré.



Le secrétaire général du SADEF a également dénoncé la distribution d’un million de kits scolaires, qu’il a qualifiée de « dépense inutile » et « superfétatoire ». Selon lui, cette dotation restait largement insuffisante au regard du nombre d’élèves dans le pays. Il a ainsi réclamé davantage de rigueur dans les choix budgétaires et la conduite de la politique éducative.