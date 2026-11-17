Le Syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation (SADEF) a dénoncé la gestion du système éducatif par le ministre Moustapha Guirassy, tout en saluant le retrait des manuels scolaires non agréés du circuit de commercialisation. Son secrétaire général, Mbaye Sarr, a appelé à un retour à une gestion plus rigoureuse et professionnelle du secteur.
Selon lui, le ministre n’aurait jamais dû laisser ces ouvrages non homologués être commercialisés. Le responsable syndical a toutefois estimé que cette décision de retrait allait dans le bon sens.
Au-delà de cette question, Mbaye Sarr a vivement critiqué la gestion du département ministériel. « Nous avons même l'impression que le ministre de l'Éducation nationale gère le système en amateurs. On dirait que c'est un amateur qui gère des professionnels, ce qui est grave », a-t-il déclaré.
Le secrétaire général du SADEF a également dénoncé la distribution d’un million de kits scolaires, qu’il a qualifiée de « dépense inutile » et « superfétatoire ». Selon lui, cette dotation restait largement insuffisante au regard du nombre d’élèves dans le pays. Il a ainsi réclamé davantage de rigueur dans les choix budgétaires et la conduite de la politique éducative.
Selon lui, le ministre n’aurait jamais dû laisser ces ouvrages non homologués être commercialisés. Le responsable syndical a toutefois estimé que cette décision de retrait allait dans le bon sens.
Au-delà de cette question, Mbaye Sarr a vivement critiqué la gestion du département ministériel. « Nous avons même l'impression que le ministre de l'Éducation nationale gère le système en amateurs. On dirait que c'est un amateur qui gère des professionnels, ce qui est grave », a-t-il déclaré.
Le secrétaire général du SADEF a également dénoncé la distribution d’un million de kits scolaires, qu’il a qualifiée de « dépense inutile » et « superfétatoire ». Selon lui, cette dotation restait largement insuffisante au regard du nombre d’élèves dans le pays. Il a ainsi réclamé davantage de rigueur dans les choix budgétaires et la conduite de la politique éducative.
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