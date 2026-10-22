​Marché des titres publics de l'UMOA : la Côte d'Ivoire et le Sénégal en tête d'un trimestre record à plus de 2 300 milliards de FCFA

Le marché des titres publics de l'Union a affiché de solides performances au cours de la période sous revue, selon le rapport de l'UMOA-Titres.
L'institution indique que le volume total mobilisé s’est établi à 2 331,87 milliards de FCFA, affichant du même coup une durée de vie moyenne à l'émission de 3,30 ans.
Cette dynamique a été principalement portée par quelques États membres selon les statistiques officielles.
Le document précise que la Côte d’Ivoire arrive en tête avec 30% (693,63 milliards de FCFA) du total levé, suivie de près par le Sénégal qui représente 27% (635,48 milliards de FCFA) des opérations sur le marché primaire.
Du côté de la structuration de la dette, l'analyse démontre une préférence marquée pour les échéances à moyen terme.
Le rapport relève que les « maturités de 3 ans » concentrent la part la plus importante avec « 44% (1 034,51 milliards de FCFA) », tandis que l'« encours global de la dette de marché » atteint globalement « 23 885,41 milliards de FCFA » à la fin du trimestre.
L'activité sur le marché secondaire témoigne d'une liquidité soutenue entre les investisseurs régionaux.
L'organisme souligne que le « volume mensuel des transactions DVP » s'est élevé à « 580,23 milliards de FCFA » au terme du mois de septembre, tandis que le calendrier prévisionnel table sur de nouvelles émissions importantes pour le prochain trimestre.
L'institution indique que le volume total mobilisé s’est établi à 2 331,87 milliards de FCFA, affichant du même coup une durée de vie moyenne à l'émission de 3,30 ans.
Cette dynamique a été principalement portée par quelques États membres selon les statistiques officielles.
Le document précise que la Côte d’Ivoire arrive en tête avec 30% (693,63 milliards de FCFA) du total levé, suivie de près par le Sénégal qui représente 27% (635,48 milliards de FCFA) des opérations sur le marché primaire.
Du côté de la structuration de la dette, l'analyse démontre une préférence marquée pour les échéances à moyen terme.
Le rapport relève que les « maturités de 3 ans » concentrent la part la plus importante avec « 44% (1 034,51 milliards de FCFA) », tandis que l'« encours global de la dette de marché » atteint globalement « 23 885,41 milliards de FCFA » à la fin du trimestre.
L'activité sur le marché secondaire témoigne d'une liquidité soutenue entre les investisseurs régionaux.
L'organisme souligne que le « volume mensuel des transactions DVP » s'est élevé à « 580,23 milliards de FCFA » au terme du mois de septembre, tandis que le calendrier prévisionnel table sur de nouvelles émissions importantes pour le prochain trimestre.
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