​Maroc : 60 enfants parmi 190 migrants sénégalais arrivés à bord de trois pirogues

Trois pirogues transportant 190 migrants sénégalais, dont une soixantaine d’enfants, sont arrivées entre vendredi 2 et dimanche 4 octobre 2026 à Dakhla, une localité du sud marocain.



« Cette semaine, 3 pirogues sont arrivées à Dakhla les 02 et 04 octobre avec un total de 190 compatriotes à bord dont 60 enfants mineurs et 01 femme », a indiqué la source autorisée de l’APS.



Le nombre relativement élevé d’enfants pose de sérieux problèmes, certains mineurs ayant notamment voyagé avec leurs pères biologiques, leurs oncles ou leurs frères.



Les trois pirogues arrivées sur les côtes marocaines ont pris le départ de la Gambie et de Saint-Louis, une ville du nord du Sénégal, d’après les témoignages des migrants secourus. Les passagers de ces embarcations avaient entrepris ce voyage en mer pour rejoindre l’Espagne.



Au moins 300 Sénégalais candidats à l’émigration irrégulière séjournent présentement dans les centres d’accueil de migrants de Bir-Guindouz et d’Al Argoub, selon la source, signalant une recrudescence des tentatives d’émigration aussi bien à partir des côtes gambiennes que sénégalaises durant les mois d’août et septembre.



« Durant cette même période, plusieurs tentatives d’émigration irrégulière à partir du littoral marocain ont échoué, occasionnant l’arrestation d’une trentaine d’organisateurs et de capitaines de navires dont des Sénégalais », a indiqué la même source.