​Matam : le déficit de pluie menace les cultures dans le Djiéry

Le déficit pluviométrique inquiète fortement les agriculteurs dans la région de Matam. Dans le Djiéry, plusieurs périmètres agricoles ont été abandonnés en raison du manque d’eau, tandis que les cultures restantes se fanent.



À Mogotapsir Balla, les producteurs dénoncent une situation exceptionnelle. « Depuis le début de l’hivernage, on n’a jamais enregistré 25 ou 28 ou 30 millimètres. C’est une situation inédite », a déclaré l’agriculteur Ndiaga Basse.



À Djenga, le constat est similaire. Des champs de niébé, d’arachide et de melon ont été abandonnés. « Il y a une grande perte, difficilement on va vivre. Surtout l’élevage, ici c’est une zone d’élevage. Même la nourriture aussi sera difficile », a alerté Samba Ndom.



Les agriculteurs redoutent désormais des conséquences importantes sur les récoltes et l’élevage si les pluies ne s’améliorent pas.