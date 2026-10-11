Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

​Matam : le directeur de l’hôpital, Ibrahima Sow, décède dans un accident de la route



​Matam : le directeur de l’hôpital, Ibrahima Sow, décède dans un accident de la route
Le directeur de l’hôpital de Matam, Ibrahima Sow, a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu vers 20 heures. Le docteur Abdou Cissé, de l’hôpital d’Ourossogui, grièvement blessé dans le choc, a été évacué en urgence.
 
Selon les informations rapportées par la RFM, le véhicule qui transportait les deux hommes est entré en collision après que le conducteur a tenté d’éviter un cheval sur la route nationale. Ibrahima Sow est décédé sur le coup.
 
La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.
Autres articles


Dimanche 11 Octobre 2026 - 10:18


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter