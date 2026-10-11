​Matam : le directeur de l’hôpital, Ibrahima Sow, décède dans un accident de la route

Le directeur de l’hôpital de Matam, Ibrahima Sow, a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu vers 20 heures. Le docteur Abdou Cissé, de l’hôpital d’Ourossogui, grièvement blessé dans le choc, a été évacué en urgence.
Selon les informations rapportées par la RFM, le véhicule qui transportait les deux hommes est entré en collision après que le conducteur a tenté d’éviter un cheval sur la route nationale. Ibrahima Sow est décédé sur le coup.
La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.
Selon les informations rapportées par la RFM, le véhicule qui transportait les deux hommes est entré en collision après que le conducteur a tenté d’éviter un cheval sur la route nationale. Ibrahima Sow est décédé sur le coup.
La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.
Autres articles
-
Décès de Mbaye Amar (AFTU) : El Malick Ndiaye salue la mémoire d’un homme engagé pour le développement du transport
-
Sénégal : des orages attendus sur le littoral et le Sud, malgré une baisse d'intensité générale
-
Musique : le Sénégalais Aziz Seck, ancien percussionniste du Super Diamono, est décédé
-
Affaire Mbayang Diop : la société civile appelle Bassirou Diomaye Faye à intervenir pour obtenir sa grâce
-
Tambacounda : la Zone militaire N°4 démantèle un site d’orpaillage clandestin sur la Falémé, 15 machines saisies