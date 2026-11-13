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​Mauritanie : 137 migrants sénégalais secourus après cinq jours en mer, à court de vivres et de carburant



​Mauritanie : 137 migrants sénégalais secourus après cinq jours en mer, à court de vivres et de carburant
Une embarcation transportant 137 migrants sénégalais a été secourue par les garde-côtes mauritaniens, mercredi 11 novembre 2026, au large de la Mauritanie. Les passagers, dont cinq femmes, avaient quitté Saint-Louis depuis cinq jours pour tenter de rejoindre l'Europe.

Au cours de la traversée, les migrants se sont retrouvés à court de carburant et de vivres, les exposant à de graves dangers en pleine mer. L'opération de sauvetage a été menée par la marine mauritanienne.

Ce sauvetage intervient quelques jours après un nouveau drame migratoire au large du nord-ouest du Sénégal. Le naufrage d'une pirogue transportant des candidats à l'émigration a fait au moins 42 morts.
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Fatime Gueye

Vendredi 13 Novembre 2026 - 11:27


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