​Mbacké : agriculteurs et éleveurs misent sur le dialogue pour prévenir les conflits

À l’approche des récoltes, les acteurs agricoles et pastoraux du département de Mbacké ont organisé une rencontre de sensibilisation pour prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs. L’initiative visait à renforcer le dialogue, faire connaître les couloirs de pâturage et favoriser une cohabitation pacifique.



« Nous avons organisé cette rencontre pour faire connaître aux paysans les couloirs de pâturage, les zones de passage, mais surtout échanger entre nous afin de prévenir et d’éviter les conflits », a expliqué Abdoul Aziz Sow, vice-président du collectif des éleveurs et agriculteurs.



L’inspecteur départemental du service vétérinaire de Mbacké, Malik Sall, a salué cette initiative. Il a également plaidé pour une adaptation des textes aux réalités actuelles. « Aujourd’hui, il n’y a plus suffisamment d’espace. Vouloir maintenir des parcours aux dimensions définies depuis les années 1960 ne peut plus fonctionner. Il faut adapter l’élevage et l’agriculture au contexte du milieu », a-t-il estimé.



De son côté, El Hadji Ba, maire de Kayel et secrétaire général de l’Association des maires du département de Mbacké, a appelé à traduire les recommandations en actions concrètes. Il a notamment préconisé de sensibiliser les jeunes, aussi bien dans les champs qu’auprès des troupeaux. Il a également souhaité que cette initiative soit reproduite dans les autres localités du Sénégal.



À travers cette démarche, les acteurs espéraient prévenir de nouveaux affrontements et consolider les relations entre agriculteurs et éleveurs durant la période des récoltes.

