​Mbour : Serigne Guèye Diop appelle à renforcer l’ancrage du parti Kiiray

Au cours du journal de 12h de la RFM, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Serigne Guèye Diop, présentement à Mbour (ouest), a appelé les militants du parti présidentiel à retourner dans leurs quartiers et villages pour renforcer les structures de base du parti Kiiray (les Patriotes Républicains). Il a aussi annoncé une opération de recensement des militants à travers la mise en place de comités de 50 personnes.



Le parti veut renforcer son implantation à Mbour. Lors d’une rencontre avec les militants du département, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Serigne Guèye Diop, a expliqué les différentes étapes prévues pour structurer davantage la formation politique à la base : « La première étape consiste à retourner dans les quartiers et les villages afin de mettre en place des comités de 50 personnes. Ces comités devront regrouper des hommes, des femmes et des jeunes capables de participer à la mobilisation du parti. », a-t-il souligné.



« À partir de ces comités, on verra quel est le responsable qui aura le plus de comités de 50 personnes au niveau des quartiers et des villages », a poursuivi Serigne Guèye Diop.



Selon lui, cette opération de terrain doit se poursuivre jusqu’au 15 septembre 2026 .Une nouvelle rencontre sera ensuite organisée pour procéder au placement des cartes de membres. Les responsables devront notamment démontrer le travail effectué sur le terrain à travers les cartes distribuées et vendues.



Pour le ministre, cette démarche doit permettre au parti de disposer de « racines profondes » et de militants identifiables, notamment à travers leur carte et leur lieu de résidence.

« Après la phase du placement des cartes, le parti prévoit l’installation de ses différentes structures, notamment les sections ou coordinations communales, qui participeront ensuite à la mise en place de la coordination départementale. », poursuit-il.



Au cours de son intervention, le ministre du commerce s’est également félicité du "courage" du député Djiby Ciss, élu sous la bannière du Pastef, et qui s'est rebellé contre son groupe parlementaire au profit de Diomaye, lors du vote portant sur la modification de l’article 37 de la Constitution.



Le ministre a enfin rappelé l’importance particulière de Mbour dans cette organisation politique, soulignant que le président du parti est originaire du département.